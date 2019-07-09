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Gazeteci Mehmet Ali Akpınar törenle anıldı

09 Temmuz 2019 Salı 10:30
Gazeteci Mehmet Ali Akpınar törenle anıldı

Gazeteci Mehmet Ali Akpınar, ölümünün 16’ncı yıl dönümünde, dün öğleden sonra mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Pınarbaşı Mezarlığı’ndaki törene, Mehmet Ali Akpınar’ın ailesi, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, Sönmezliler Ocağı temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Kıbrıs Türk basınının duayenlerinden, KTGB’nin başkanlarından ve Kıbrıs Medya Grubu’nun kurucu ve yöneticilerinden olan Akpınar’ı anma töreninde konuşan Sami Özuslu, ülkede yaşanan olaylara işaret ederek, kriminal haberlerin artık sıradanlaştığını belirtti.

“O kadar çok haber var ki, o kadar çok normal olmadığını düşündüğümüz olay var ki ülkemizde, eminim Akpınar böyle günlerde ‘memleket elden gitti’, sorma gir hanını da geçtik’ diye manşetler attırırdı” diyen Özuslu, toplumdaki her bireyin gelecek kaygısıyla yaşadığını söyledi.

Özuslu, trafik kazaları, işsizlik, kriminal olayların arttığını belirterek “Gazetecilik öyle bir meslek ki, her şeyi ilk duyanlardansınız. Onun tedrisatından geçen gazeteciler olarak Akpınar’ın bize öğrettiği gazeteciliği yapmaya devam ediyoruz. Umarım ki iyi haberleri de yaparız” dedi.

Sönmezliler Ocağı temsilcisi Veli Hakkı da mücadele yıllarında Akpınar’la beraber yaptıklarını anlatarak, Akpınar’ın Lefkoşa’daki evinde TMT andı içtiklerini söyledi. Hakkı, bu nedenle tüm Sönmezliler Ocağı camiasının sevgi ve saygılarını iletti.

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Anahtar Kelimeler:
AkpınarAnıldıHaberKıbrıs
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