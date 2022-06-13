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Gazeteciler Birliği eylemi noktaladı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Yönetim Kurulu açıklama yaptı.

13 Haziran 2022 Pazartesi 19:09
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Gazeteciler Birliği eylemi noktaladı
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KTGB Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"KTGB olarak üç gün önce “Özgürlük Senden Büyük #Dokunma” sloganı ve posteri ile başlattığımız eylemimizi nihai sonuca ulaşmasak da hükümetin uzlaşı niyetini beyanıyla şimdilik noktalama kararı aldık.
Ceza, Müsfidane Yayınlar ve Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması yasalarından hareketle hükümetin ifade özgürlüğüne sınır ve ceza getirme girişimi, birliğimizin başlattığı mücadele olmasa bugün ivedilikle komitede görüşülüyor olacaktı.
Birliğimiz, halkın ifade özgürlüğü için Meclis içi, Meclis dışı siyasi partiler, sendikalar, birlikler ve sivil toplum örgütlerinden aldığı destekle ifade özgürlüğünü sınırlayıcı ve cezalandırıcı hiçbir düzenlemeye izin vermeyeceğini “Özgürlük için 24 saat” eylemi ile bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koymuştur.
Eylemlilik sürecine girdiğimiz andan itibaren toplumun çok farklı kesimlerinden gördüğümüz destek, halkın büyük bedeller ödeyerek kazandığı ifade özgürlüğüne en az bizler kadar hassasiyetle yaklaştığını göstermiştir.
Halkın güçlü desteği ile ortaya konan kararlılık sonucunda, hükümet ivedilikle hayata geçirmek istediği değişikliklere gösterdiğimiz tepkiyi alarak müzakere yolu açmıştır.
Başbakan Ünal Üstel, KTGB’nin acil görüşme talebine olumlu yanıt vererek ilgili üç yasadaki hassasiyetlerimizi dikkate alacak düzenlemeleri yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Başbakan Üstel, ilerleyen süreçte oluşturulacak ortak çalışma grubunun, birliğin hassasiyetlerini dikkate alarak yeni bir yasal düzenleme yaparak komitenin gündemine getirilmesi konusunda söz verdi.
Hükümet bu noktaya birliğin öncülüğünü yaptığı halkın gücü sayesinde gelmiştir. Temkinli olmakla birlikte iyimserliğimizi koruyarak verilen söz ve taahhütler çerçevesinde çalışmakta, aksi bir gelişme halinde ise yeniden eylemlilik sürecine girmekte kararlıyız.
Bu aşamada bugün saat 21:00’e kadar devam edecek yayınlarımızı iyi niyetimizin göstergesi olarak şu andan itibaren noktalıyoruz.
Bunu yaparken meclis önündeki eylemlilik sürecimizde her türlü lojistik desteği veren toplumun farklı kesimlerine ve yerel yönetimlerimize teşekkür ederiz."

Anahtar Kelimeler:
Gazeteciler BirliğiKTGBEylem
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