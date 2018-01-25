Gazeteciler Birliği'nden 'Barış ve Demokrasi Eylemi'ne destek

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), “22 Ocak Pazartesi günü yaşanan ve tarihe ‘demokrasinin kara günü’ olarak geçen olayları protesto etmek, demokrasi ve özgürlüklere sahip çıkmak amacıyla” yarın, Sendikal Platform’un düzenlediği eyleme destek verdiğini açıkladı.

KTGB Yönetim Kurulu, “başta basın özgürlüğüne ve basın emekçilerine olmak üzere demokratik kurumlara, seçilmiş yöneticilere taşlarla sopalarla saldıran zihniyete karşı sessiz kalınamayacağını” belirtti.

Basın özgürlüğü dahil demokratik hak ve özgürlüklerin oksijen gibi, su gibi herkese gerekli olduğunu vurgulayan KTGB Yönetim Kurulu, gazetecilerin böylesi durumlarda demokrasi ve özgürlüklerden yana açıkça taraf olmak dışında bir tavrı olamayacağını ifade etti.

KTGB Yönetim Kurulu toplumsal barışa hizmet etmeyen, toplumu kamplara bölen, ayrıştıran zihniyetlerin de her zaman karşısında durmaya devam edeceğine vurgu yaptı.

KTGB Yönetim Kurulu, yaşanan şiddet olaylarına karışanlara dönük yasal süreçlerin yakından takip edileceğine de dikkati çekerek, bütün üyelerini Sendikal Platform’un barışçıl eylemine destek vermeye çağırdı.