Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93867
ALTIN
242.061
DOLAR
6.2789
STERLİN
8.0677
EURO
7.3580
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız çalınabilir
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız...
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike
Whatsapp'ta bir dönemin sonu geldi
İşte Android Pie güncellemesi alacak telefonlar listesi
Android Pie güncellemesi alacak telefonlar...
Samsung, Galaxy Note7'nin Adını Resmi Sitesi Dahil Her Yerden Sildi
Samsung, Galaxy Note7'yi heryerden sildi!
Japonya 2020 yılında uçan araba üretecek
Japonya 2020 yılında uçan araba...

Gazeteciler Birliği, üyelerine indirim uygulaması başlattı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Yönetim Kurulu, ülke genelinde bazı iş yerleriyle yaptığı anlaşmalarla üyelerine indirim uygulaması başlattı. 

28 Ağustos 2018 Salı 13:59
Gazeteciler Birliği, üyelerine indirim uygulaması başlattı

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu gazetecilerin çalışmalarına yardımcı olmak ve hayat şartlarının iyileşmesine katkı sağlamak amacıyla uygulamaya koyduğu indirim anlaşmalarına yeni iş yerlerinin eklenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. 

Birlik üyeleri indirimlerden, Gazeteciler Birliği’nden ücretsiz olarak alınacak KTGB üyelik kartlarını, anlaşma yapılan iş yerlerine göstererek yararlanabilecekler. KTGB üyelik kartını anlaşmalı iş yerlerine ibraz etmeyenler indirimlerden yararlanamayacak. İndirimlerden yararlanabilmek için ayrıca üyelerin birliğe aidat borçlarının bulunmaması gerekiyor.

İndirim uygulanacak yerler arasında oteller, konfeksiyon mağazaları, kuru temizleme, pet shop, restoranlar, foto stüdyoları, kamera güvenlik şirketleri, çiçekçi ve ayakkabı mağazaları gibi birçok iş yeri bulunuyor.
KTGB yönetiminin, kartın işlevini artırmak için birçok iş yeri ile görüşmelerini sürdürdüğü ve indirim anlaşması yapılan her yeni iş yerinin KTGB’nin internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından duyurulacağı belirtildi.

Bu kapsamda halihazırda yüzde 5 ile 30 arasında yapılacak indirimlerde uygulamanın geçerli olacağı kuruluşlar şöyle: 
Paradise Park (Lefkoşa havuz, düğün salonu veya çok amaçlı kullanım, restoran hizmetleri, havuzda yiyecek ve içecekler, düğün ve toplantılar), Karafaki Bahçe (Lefkoşa), Salamis Bay Conti Hotel Resort ve Casino’da konaklama (Gazimağusa), Dome Otel konaklama, Dome Otel yiyecek içecek ve plaj hizmetleri (Girne), Eco Clean Kuru Temizleme (Lefkoşa Yaprak Tantuni karşısı), Anatolia Çiçekçilik (Terminal yanı), Kıbrıs Ayakkabı Dünyası (Lefkoşa Metropol bölgesi), Foto Göksel (Lefkoşa, Gönyeli ve Güzelyurt şubeleri), Loli Petshop (Metropol trafik ışıkları yanı Lefkoşa), Derya Butik (Metropol yolu Lefkoşa), Yaprak Tantuni (Lefkoşa ve Girne şubeleri), Oral Fotoğrafçılık ve Oral Güvenlik Sistemleri (Girne ve Lefkoşa şubeleri).

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Gazeteciler BirliğiüyelerIndirim UygulamasıKartGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY ve Pegasus bazı Ercan uçuşlarını iptal etti
THY ve Pegasus bazı Ercan uçuşlarını iptal etti
Bakanlar Kurulu Ercan’daki eylemi yasakladı
Bakanlar Kurulu Ercan’daki eylemi yasakladı
İşte Bakanlar Kurulu Kararları
İşte Bakanlar Kurulu Kararları

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim