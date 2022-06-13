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Gazeteciler Birliği’nden eylem

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, dün akşamdan itibaren Meclis önünde “Özgürlük için 24 Saat” eylemi başlattı.

13 Haziran 2022 Pazartesi 09:19
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Gazeteciler Birliği’nden eylem
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Eyleme çeşitli sivil toplum örgütü ve sendikaların yanı sıra, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Halkın Partisi de destek belirtti.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, “üç yasada yapılması öngörülen değişikliklerin ifade ve basın özgürlüğünün ortadan kaldırılacağı ve düşünceyi suç kapsamına alacağı” gerekçesiyle başlattığı eylemleri kapsamında dün akşam saat 21.00’de Meclis önünde “Özgürlük için 24 Saat” eylemi düzenliyor.

Gazeteciler Birliği, tüm gazetecileri, demokrasiye ve özgürlüklere değer veren siyasi partileri, sivil toplum örgütleri ve sendikaları eyleme destek vermeye çağırdı.
Toplumsal Varoluş Platformunda basında örgütlü sendikalar da, bugün 10.00-12.00 saatleri arasında iki saatlik grevle, Gazeteciler Birliği’nin düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına yönelik yapacağı eyleme destek verecek.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yetkililerinin de eylem yerini ziyaret ederek destek bildirmesi bekleniyor.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin eylemine ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi de destek belirtti.

Cumhuriyeti Türk Partisi’nde yapılan yazılı açıklamada, “İfade ve düşünce özgürlüğüne hep birlikte sahip çıkacağız” denilerek, Gazeteciler Birliği’nin eylemine destek bildirildi.

Açıklamada,“Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, gayri meşru hükümetin ifade özgürlüğünü kısıtlama amacıyla Meclis’e taşıdığı yasa tasarılarına karşı geçtiğimiz gün eylem başlatmıştır. ‘Özgürlük Senden Büyük, #Dokunma’ kampanyası çerçevesinde örgütlenen medya mensuplarına, CTP olarak desteğimiz tamdır” denildi.

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