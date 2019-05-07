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Gazeteciler Birliği’nin düzenlediği yarışmanın ödül töreni yapıldı

07 Mayıs 2019 Salı 12:03
Gazeteciler Birliği’nin düzenlediği yarışmanın ödül töreni yapıldı
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü çerçevesinde düzenlediği “Genç Bakış Açısıyla Basın Özgürlüğü” başlıklı kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere Lefkoşa AKM’de ödülleri verildi.

Ödül törenine Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de katıldı…

Törende konuşan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle bu yıl ilk kez geniş etkinlikler dizisi planladıklarını belirtti…

Özuslu, öğrenmenin hayatın her alanında devam ettiğini kaydederek, Kıbrıs Türk basını ile gençlerin daha fazla iç içe olması adına bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününü kutlayarak, özgür basını yaratmak ve yaşatmak adına hayatını kaybeden birçok gazetecinin olduğunu söyledi.
Özgür basının, bir basın mensubunun istediği her şeyi yazması değil, doğru bilgi ve habere ulaşmak anlamına geldiğini kaydeden Özyiğit, bunun önünde duran engellerin de devlet tarafından aşılması gerektiğini kaydetti.

Bakan Özyiğit, bakanlık olarak görevlerinin gençlere bu anlamda eğitim vermek olduğunun da altını çizdi.

Konuşmaların ardından yarışmaya katılan tüm gençlere ve öğretmenlerine katılım belgesi ve hediyeler verildi.

Polatpaşa Lisesi’nden Emsan Karataş ve Şehit Turgut Ortaokulu’ndan Aybüke Sude Celasun teşvik ödülüne layık görüldü…

Yarışmada ilk üçe giren Yakın Doğu Koleji’nden Muhterem Özkaramanlı, Polatpaşa Lisesi’nden Sedanur Özkoyuncu ve Yakın Doğu Koleji’nden Selin Yüksel’e de ödülleri verildi… (BRT)

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