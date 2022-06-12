Gazeteciler Birliği’nin eylemi bu akşam başlıyor

Toplumsal Varoluş Platformu bünyesindeki basında örgütlü sendikalar yarın 2 saatlik grevle KTGB’nin eylemine destek verecek. Ayrıca Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yetkilileri de eylem yerini ziyaret ederek destek belirtecek.

“Özgürlük Senden Büyük #Dokunma” sloganıyla Ceza, Müfsidane Yayınlar ve Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması yasalarında yapılmak istenen değişikliklere karşı sosyal medyada başlatılan ve Lefkoşa’da bazı kavşak ve çemberlerde pankart açma eylemiyle devam eden eylem, bu akşam Cumhuriyet Meclisi önüne taşınıyor.

24 saatlik eylem boyunca, gazeteciler eyleme destek veren tv kanalları ve KTGB’nin sosyal medya platformlarından yayımlanacak canlı yayınlar yapacak.

İlk canlı yayın, Meclis önüne gidecek gazetecilerin de katılımıyla bu akşam 21.00-24.00 arasında planlandı.

Eylem, yarın sabah 07.30’dan itibaren, bazı televizyonlarda ve web tv’lerde program yapan gazeteciler, “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemi çerçevesinde Meclis önünden canlı yayınlarda izleyicilerle buluşacak.

Mesleğe yıllarını vermiş duayen isimlerin de katılımıyla saat 11.00’de “özgürlük fotoğrafı” çekilecek.

PLATFORMDAN İKİ SAATLİK GREVE DESTEK

Toplumsal Varoluş Platformu dün akşam yaptığı açıklamada Gazeteciler Birliği'nin eylemine 2 saatlik grev yaparak destek vereceğini duyurmuştu.

Toplumsal Varoluş Platforumu adına KTAMS, Dev-İş, Kamu-İş, Basın-Sen ve Bay-Sen, örgütlü oldukları TAK, BRT, Yenidüzen ve Sim TV’de yarın 10.00-12.00 saatleri arasında grev yaparak, Gazeteciler Birliği’nin düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına yönelik Meclis önünde yapacağı eyleme destek verecek. Sendikalar, üyelerini 10.00-12.00 saatleri arasında KTGB’nin eylemine destek için Meclis önüne gitmeye çağırmıştı.

TABİPLER, BAROLAR, KTMMOB

Öte yandan Gazeteciler Birliği’nin bu akşam Meclis önünde başlayacak “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemine Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de destek verecek.

Üç örgütün başkan ve yetkilileri KTGB’ye, yarın saat 09.30’da Meclis önüne giderek eyleme destek belirteceklerini bildirdi.