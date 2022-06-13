Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada zanlı mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kazada zanlı mahkemeye çıkarıldı
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
150 bin TL değerinde malzeme çaldı
150 bin TL değerinde malzeme...
Cep telefonuyla taciz!
Cep telefonuyla taciz!
İşlediği suçtan 5 yıl hapis cezası aldı!
İşlediği suçtan 5 yıl hapis...

Gazeteciler dışarı çıkarılmak istendi!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Genel Kurul'u Özgürlük Eylemi yapan gazeteciler, izleyici locasından takip etti. Meclis Başkanı Zorlu Töre, gazetecilerin dışarı çıkarılmasını talep etti. Muhalefetin itirazları üzerine gazeteciler salonda kaldı.

13 Haziran 2022 Pazartesi 12:11
258 Okunma
Gazeteciler dışarı çıkarılmak istendi!
banner48

Canlı Aktarım

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda ilk olarak Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun 2022 Mali Yılı ek bütçe yasa tasarısının Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunun iç tüzüğün 92. Maddesinde ön görülen süreye bakılmaksızın Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülmesi yapıldı.

Bu kısımda söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, ek bütçeye bugünden itibaren açık vermeye başlayacağından dolayı onay vermediklerini dile getirerek, bütçe Genel Kurul’dan geçer geçmez, yeni bir ek bütçeye ihtiyaç duyulacağını kaydetti.

Şahali’nin konuşmasının ardından karar oy birliği ile kabul edildi.

Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler!

Bu arada Özgürlük eylemi kapsamında basın mensupları Meclis Genel Kurulu salonunda birleşimi takip etti. Meclis Başkanı Zorlu Töre, basın mensuplarından dışarı çıkmalarını talep etti. Muhalefetse basın mensuplarının Genel Kurul’a herhangi bir etki etmediğini belirterek bu karara tepki gösterdi. Bunun sonucunda basın mensupları salonda kalmaya devam etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Açlık grevine son verildi!
Açlık grevine son verildi!
Berova: Anayasa ihlali yoktur!
Berova: Anayasa ihlali yoktur!
Çavuşoğlu: "Artık iki devletli bir çözüm olması gerekiyor"
Çavuşoğlu: "Artık iki devletli bir çözüm olması gerekiyor"










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim