Gazeteciler dışarı çıkarılmak istendi!

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda ilk olarak Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun 2022 Mali Yılı ek bütçe yasa tasarısının Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunun iç tüzüğün 92. Maddesinde ön görülen süreye bakılmaksızın Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülmesi yapıldı.

Bu kısımda söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, ek bütçeye bugünden itibaren açık vermeye başlayacağından dolayı onay vermediklerini dile getirerek, bütçe Genel Kurul’dan geçer geçmez, yeni bir ek bütçeye ihtiyaç duyulacağını kaydetti.

Şahali’nin konuşmasının ardından karar oy birliği ile kabul edildi.

Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler!

Bu arada Özgürlük eylemi kapsamında basın mensupları Meclis Genel Kurulu salonunda birleşimi takip etti. Meclis Başkanı Zorlu Töre, basın mensuplarından dışarı çıkmalarını talep etti. Muhalefetse basın mensuplarının Genel Kurul’a herhangi bir etki etmediğini belirterek bu karara tepki gösterdi. Bunun sonucunda basın mensupları salonda kalmaya devam etti.