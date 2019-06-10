Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini 3 haftada eğitip daha sağlıklı olabilir'
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini...
Apple tüm dünyada alay konusu oldu!
Apple alay konusu oldu!
Jüpiter Cehennemi
Jüpiter Cehennemi
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...

Gazeteciler Maliye Bakanı Amcaoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu

10 Haziran 2019 Pazartesi 21:54
Gazeteciler Maliye Bakanı Amcaoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu
banner44

Gazetecilerden oluşan bir heyet, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, bugün öğleden sonra bakanlıkta gerçekleşen ziyarette, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Baturay, Yenidüzen Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, Havadis Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün, Kıbrıs Postası Genel Yayın Yönetmeni Rasıh Reşat yer alırken, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli’de hazır bulundu.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede gazeteciler, Maliye Bakanı Amcaoğlu’na yeni üstlendiği görevde başarılar dilerken, ülkenin ekonomik konuları hakkında da görüş alış verişinde bulunuldu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğuz: Süt fiyatının belirlenmesiyle ilgili çalışmalar başlatıldı
Oğuz: Süt fiyatının belirlenmesiyle ilgili çalışmalar başlatıldı
Sucuoğlu: Yerel işgücü istihdamının arttırılması öncelikli hedef
Sucuoğlu: Yerel işgücü istihdamının arttırılması öncelikli hedef
Teke, cezaevine gönderildi!
Teke, cezaevine gönderildi!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim