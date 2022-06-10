Gazeteciler pazartesi “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemi yapacak

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, ifade özgürlüğüne darbe vuracağını savunduğu yasa tasarılarına karşı “Özgürlük Senden Büyük #Dokunma” sloganıyla başlattığı mücadele çerçevesinde pazartesi sabahı Meclis önünde “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemi yapılacağını açıkladı.

Birliğin önceki akşam sosyal medyadan başlattığı “Özgürlük Senden Büyük #Dokunma” kampanyası çerçevesinde dün Başbakanlık ışıklarında pankart açılmasının ardından bugün de hem Gönyeli Çemberinde hem de Hamitköy’deki trafik ışıklarında pankart açıldı.

KTGB'den yapılan açıklamaya göre, trafikteki sürücülerin kornalarla destek belirttiği eylemdeki pankartlarda da “Özgürlük Senden Büyük #Dokunma” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Ceza, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması ve Müfsidane Yayınlar yasalarında yapılmak istenen değişikliklere karşı mücadelesini sürdüren Gazeteciler Birliği'nin, pazartesi günü Meclis önünde eyleme hazırlandığı kaydedildi.

“Özgürlük İçin 24 Saat” adıyla yapılacak eylemin saat 10.00’da başlayacağı belirtildi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, düşünce ve ifade özgürlüğünü savunan tüm dernek, kurum, siyasi parti ve bireyleri meclis önündeki eyleme destek vermeye çağırdı.