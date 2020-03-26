Başbakanlıktan saat 20.00’den itibaren başlayacak özel yayınla Başbakan Tatar, BRT’den Aziz Karaaziz, Levent Kutay ve Osman Kurt’un sorularını yanıtlayacak…
Gazeteciler soracak Başbakan Ersin Tatar yanıtlayacak
Başbakanlıktan saat 20.00’den itibaren başlayacak özel yayınla Başbakan Tatar, BRT’den Aziz Karaaziz, Levent Kutay ve Osman Kurt’un sorularını yanıtlayacak…
26 Mart 2020 Perşembe 11:31
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Sn. Bakanlar, siz 1500 tl kendini ve ayleni bakabilecekmisiniz? Bu zor zamanlarda hepimiz eşit olalim o zaman.
Wuhan dünyanın en büyük 5g kirliliği merkezi idi. Bağışıklık sistemini öylesine hasarlauan bu teknoloji araştırılma yapılmadan aç gözlülükle kabul edildi. Adada ki tüm 5g istasyonlarını acilen kaldırın. Unutmayın hastalık bağışıklık zayıfsa kazanır.
Wuhan dünyanın en büyük 5g kirliliği merkezi idi. Bağışıklık sistemini öylesine hasarlauan bu teknoloji araştırılma yapılmadan aç gözlülükle kabul edildi. Adada ki tüm 5g istasyonlarını acilen kaldırın. Unutmayın hastalık bağışıklık zayıfsa kazanır.