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Gazeteciler soracak Başbakan Ersin Tatar yanıtlayacak

Başbakanlıktan saat 20.00’den itibaren başlayacak özel yayınla Başbakan Tatar, BRT’den Aziz Karaaziz, Levent Kutay ve Osman Kurt’un sorularını yanıtlayacak…

26 Mart 2020 Perşembe 11:31
1732 Okunma
Gazeteciler soracak Başbakan Ersin Tatar yanıtlayacak

Başbakanlıktan saat 20.00’den itibaren başlayacak özel yayınla Başbakan Tatar, BRT’den Aziz Karaaziz, Levent Kutay ve Osman Kurt’un sorularını yanıtlayacak…

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKoronavirüsCoronavirüs
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Nadejda Ertopaloglu 2020-03-26 11:44:21

Sn. Bakanlar, siz 1500 tl kendini ve ayleni bakabilecekmisiniz? Bu zor zamanlarda hepimiz eşit olalim o zaman.

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5g bizi hasta ediyor 2020-03-26 12:45:52

Wuhan dünyanın en büyük 5g kirliliği merkezi idi. Bağışıklık sistemini öylesine hasarlauan bu teknoloji araştırılma yapılmadan aç gözlülükle kabul edildi. Adada ki tüm 5g istasyonlarını acilen kaldırın. Unutmayın hastalık bağışıklık zayıfsa kazanır.

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5g bizi hasta ediyor 2020-03-26 12:45:54

Wuhan dünyanın en büyük 5g kirliliği merkezi idi. Bağışıklık sistemini öylesine hasarlauan bu teknoloji araştırılma yapılmadan aç gözlülükle kabul edildi. Adada ki tüm 5g istasyonlarını acilen kaldırın. Unutmayın hastalık bağışıklık zayıfsa kazanır.

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