Gazetecilere Covid-19 testi yapıldı...

Riskli çalışma grupları arasında bulunan basın çalışanlarına bugün Covid-19 testi yapıldı.
Basın-Sen, KTGB, Dev-İş, Dış Basın Birliği, Bay-Sen, Haber Kameramanları Derneği ve KTSYD üyesi gazetecilerle diğer basın çalışanlarına testler, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği lokali avlusunda yapıldı.
Saat 09.30’da başlanan testler 13.00’e kadar devam etti...
Kıbrıs Postası
Son Güncelleme: 04.05.2020 14:12
kolay gelsinde.banka çalışanları bu sürecin başından beri hizmette acaba ne zaman bu test yapılacakj.