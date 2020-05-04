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Gazetecilere Covid-19 testi yapıldı...

Riskli çalışma grupları arasında bulunan basın çalışanlarına bugün Covid-19 testi yapıldı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 14:06
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Gazetecilere Covid-19 testi yapıldı...

Riskli çalışma grupları arasında bulunan basın çalışanlarına bugün Covid-19 testi yapıldı.

Basın-Sen, KTGB, Dev-İş, Dış Basın Birliği, Bay-Sen, Haber Kameramanları Derneği ve KTSYD üyesi gazetecilerle diğer basın çalışanlarına testler, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği lokali avlusunda yapıldı.

Saat 09.30’da başlanan testler 13.00’e kadar devam etti...

Kıbrıs Postası

Son Güncelleme: 04.05.2020 14:12
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kara 2020-05-04 14:14:32

kolay gelsinde.banka çalışanları bu sürecin başından beri hizmette acaba ne zaman bu test yapılacakj.

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