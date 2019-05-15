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Gazi Baf Dayanışma Derneği’nden Benter’e ziyaret

Gazi Baf Dayanışma Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu Temsilcileri Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter’i ziyaret etti.

15 Mayıs 2019 Çarşamba 09:45
Gazi Baf Dayanışma Derneği’nden Benter’e ziyaret
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Gazi Baf Dayanışma Derneği Başkanı Türkay TOKEL ve Yönetim Kurulundan Ahmet HAMDİ ile birlikte Yönetim Kurulu üyesi Muammer GÜNEŞ Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter’i makamında ziyaret ederek kuruluş amaçlarını ve üstlendikleri misyon ile ilgili bilgi verdi.

Ziyaret sırasında söz alan Gazi Baf Dayanışma Derneği Başkanı Türkay Tokel,
Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi esnasında şehitlerin isimlerini sonsuzlaştırmak için, 1964 yılında Gazi Baf Sancaktarlığı tarafından mütevazı bir anıt inşa edildiğine dikkat çekti.

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Uzun yıllardan sonra 21 Nisan 2019 tarihinde 350 kişilik kafile ile şehitliği ziyaret etme fırsatı yakaladıklarını belirten Tokel, Şehitliğin, şehitlik anıtı vasfından çıktığını belirten Gazi Baf Dayanışma Derneği Başkanı şehitliği tekrar düzenleyip, şehit türbelerinin yenilenmesi için Vakıflar İdaresi Genel Müdüründen destek talebinde bulundu.

Amaçlarının Kıbrıs Türk halkı için canını veren Baf Kasabasında şehit düşen şehitlerin isimlerini Güneyde onlara yakışır bir şekilde yaşatırken Kuzeyde ise Gazi Baf’a bağlı köylerde şehit düşen vatandaşların isimlerini sonsuzlaştırmak olduğunu yineleyen Tokel, Güzelyurt’ta yapılması öngörülen şehitlik için düzenlenen yarışma içinde Genel Müdür Benter’e ayrıca bilgi verdi.

Baf kökenli bir ailenin çocuğu olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter ise konuşmasına başlarken duygular anlar yaşandı.

Genel Müdür Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter amaçlarının ada çapındaki Türk-Müslüman kimliğinin bıraktığı izlere sahip çıkarak onları ölümsüzleştirmek olduğunu belirtti. (BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Gazi Baf Dayanışma Derneği
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