Gazi Baf Şehitler Anıtı inşaatında temel atma aşamasına gelindi.

Konuyla ilgili Gazi Baf Dayanışma Derneği Başkanı Türkay Tokel tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde büyük zorluklar içerisinde uğramış olduğu her türlü haksızlığa ve zulme karşı mücadele eden ve gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatıralarını canlı tutmak için Gazi Baf Dayanışma Derneği olarak yaklaşık bir yıl önce teknik çalışmalarını başlattığınız yeni Gazi Baf Şehitler Anıtı’nı temel atma aşamasına getirmiş bulunuyoruz” denildi.

Gazi Baf Şehitler Anıtı projesinin ihale sürecinin tamamlandığı ve anıtın inşaatının çok kısa süre sonra başlayacağı dile getirilen açıklamada şöyle denildi:

“Gazi Baf Dayanışma Derneği’nin Güzelyurt’ta yeni Gazi Baf Şehitler Anıtı yapılmasına yönelik bir proje yarışması açmasıyla birlikte başlayan Gazi Baf Şehitler Anıtı projesinin ihalesi sonuçlandı.”

FİNANSMAN BAĞIŞ KAMPANYASI İLE SAĞLANIYOR

Açıklamaya göre, 2 etap halinde yapılması planlanan projenin finansmanı, Gazi Baf Dayanışma Derneği’nin yürüttüğü bağış kampanyası ile sağlanıyor.

Gazi Baf Dayanışma Derneği Başkanı Türkay Tokel konuyla ilgili açıklamasında, “Böylesi özel bir anıtın sadece devletin finansman kaynakları ile yapılması yanlış olurdu. Bu topraklar için canlarını ortaya koyan insanların hatıralarının bir nişanesi olarak yükselecek anıtta herkesin az veya çok bir katkısı olmasına özen gösterdik” dedi.

Projeye Lefke Avrupa Üniversitesi, Güzelyurt Belediyesi, Mimar ve Mühendisler Odası ve İçişleri Bakanlığı yanında, halktın da ciddi destek sağladığını ifade eden Tokel, proje sürecinin son derece hızlı ve başarılı şekilde yürüdüğünü, herkesin özverili katkıları ve çalışmaları ile projenin çok kısa sürede hayata geçecek olmasının hem kendilerini hem de şehit ailelerini heyecanlandırdığını kaydetti.

Tokel, “Gazi Baf Dayanışma Derneği olarak, anıt projemizin çok kısa sürede birinci etabının temelini atmaya, tamamını ise en geç iki yıllık süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.