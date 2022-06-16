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Gazi ve Atakara'nın ölüm nedeni belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde hayatlarını kaybeden Aysan Gazi ile Salih Atakara'nın ölüm nedenleri belirlendi.

16 Haziran 2022 Perşembe 14:24
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Gazi ve Atakara'nın ölüm nedeni belli oldu!
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Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

10.06.2022 tarihinde, Yeniboğaziçi’nde, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Aysan GAZİ (K-80)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

09.06.2022 tarihinde, Alsancak’ta, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Salih Raif ATAKARA (E-90)’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “yaşlılığa bağlı organ yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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