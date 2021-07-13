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Gaziköy-Dilekkaya Yolu Trafiğe Kapatıldı

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Gaziköy- Dilekkaya anayolunda bakım ve onarım çalışmaları  nedeniyle yol bugünden itibaren ikinci duyuruya kadar trafiğe kapatıldı.

13 Temmuz 2021 Salı 13:05
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Gaziköy-Dilekkaya Yolu Trafiğe Kapatıldı

Karayolları Dairesinden yapılan açıklamada, yolun kapalı olduğu süre içerisinde çalışması yapılan kesimlerde trafiğin servis yollarından kontrollü olarak verileceği belirtildi.
Sürücülerin, belirtilen yolda can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. 

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