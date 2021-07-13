Gaziköy-Dilekkaya Yolu Trafiğe Kapatıldı

Karayolları Dairesinden yapılan açıklamada, yolun kapalı olduğu süre içerisinde çalışması yapılan kesimlerde trafiğin servis yollarından kontrollü olarak verileceği belirtildi.

Sürücülerin, belirtilen yolda can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.