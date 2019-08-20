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Gaziköylü tutuksuz olarak yargılanacak

20 Ağustos 2019 Salı 22:01
Gaziköylü tutuksuz olarak yargılanacak

Eski eşine mesajlar atarak tehdit eden Mehmet Gaziköylü, önceki gün ülkeye giriş yapar yapmaz gözaltına alınarak bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat, mesele ile ilgili olguları aktardı.

Kesat, zanlının 16 Temmuz tarihinde Whatsapp uygulaması üzerinden eski eşine “Madem beni rahat bırakman, sana rahatsızlığın en büyüğünü verecem”, “Sen onun bunun dolduruşuna gel, ben bilirim yapacağımı zor yoldan istersan zorla yaparım” ve “Ben sana oyun nasıl oynanır gösterecem, son oyunun olacak emin ol” şeklinde mesajlar atmak suretiyle elektronik haberleşme yasasına aykırı harekette bulunduğunu ifade etti.

Müştekinin aynı gün verdiği ifadesinde, zanlı aleyhine Girne Kaza Mahkemesi’nden uzaklaştırma emri temin edildiğini ve bu karar doğrultusunda zanlının yazılı, sözlü, telefon mesajı ve sosyal medya aracılığıyla kendisiyle iletişim kurmaktan men edildiğini kaydeden Kesat, bu bağlamda zanlının mahkemenin 23/2018 sayılı kararına uymayarak, mahkeme emrine riayetsizlik ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Öte yandan, zanlının 26 Aralık 2017 tarihinde ciddi darp meselesinden Girne Kaza Mahkemesi’nde askıda dosyası olduğunu belirten polis, zanlının KKTC ve GKRY vatandaşlığı olduğunu, İngiltere’de ikamet ettiğini aktardı.

Kesat, zanlının yazılı davalarını kabul ettiğini ve aleyhinde yürütülen tahkikatın sona erdiğini ifade ederek, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı tanınan zanlı, mahkemeden özür dileyerek bir daha yapmayacağı sözünü verdi.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının aynı meseleden bir daha mahkeme huzuruna gelirse, cezaevine gönderileceğini zanlıya belirterek, ülke haricine çıkmaktan men edilmesine, seyahat belgelerini polise teslim etmesine, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunmalarına ve KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 40 biner TL’lik kefalet senedi imza etmesi koşuluyla serbest kalmasına emir verdi.

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Mehmet GaziköylüMahkemeTutuklamaHaberGündemKıbrıs
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