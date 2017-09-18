Gaziler Derneği, sorunlarına çözüm istedi

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Adil Çümen, “19 Eylül Gaziler Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çümen, 19 Eylül’ün Gazi Mustafa Paşa’ya gazilik unvanının verilişinin 96. yıldönümü ve Gaziler Günü’nün 15. yıldönümü olduğunu belirtti.

“Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milletinin işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millet olduğunu” kaydeden Çümen, bu nedenle tarihte bu uğurda çok savaş yapılarak birçok şehit ve gazi verildiğini ifade etti.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra vatan topraklarını işgal eden işgal güçlerine karşı Mustafa Kemal önderliğinde şerefli bir kurtuluş mücadelesi verildiğini anlatan Çümen, bu mücadele sonunda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğunu kaydetti.

Çümen, Sakarya Savaşı’nda atından düşerek yaralanmasına rağmen cepheden ayrılmayıp üstün komutanlık, vatan ve millet sevgisi bir kez daha ortaya koyan Mustafa Kemal Paşa’ya 19 Eylül 1921’de TBMM tarafından gazilik unvanı ile mareşallik rütbesi verildiğini ifade etti.

Tüm gazilerin Gaziler Günü’nü kutlayan Çümen, yetkililerden gazilerin çözülmemiş sorunlarını çözmelerini talep etti.