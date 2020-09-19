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Gaziler Günü, anma töreni gerçekleşti

Gaziler Günü nedeniyle Lefkoşa’da Atatürk Anıtı Önünde Ve Boğaz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

19 Eylül 2020 Cumartesi 14:42
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Gaziler Günü, anma töreni gerçekleşti

Gaziler Günü nedeniyle Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde ve Boğaz Şehitliği'nde tören düzenlendi. 
Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda saat 09.00’da gerçekleşen törenin ardından Boğaz Şehitliği'nde de saat 10.00’da gazilerin yanı sıra, şehit düşenler anıldı. 
Törenlerde anıta çelenklerin sunuldu, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. 
Üst düzey sivil ve askeri yetkililerin katıldığı törenlerde, gazilerin yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık uğruna şehit düşenler de anıldı.   

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