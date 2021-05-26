Gazimağusa Akkule Surları Üzerine Dikilen Bayrak Direkleri Polemiğe Neden Oldu

Gazimağusa surlarına dikilen KKTC ve TC bayrak direkleri beraberinde polemiklere de sebep oldu.

Akkule üzerinde bulunan boşluğa direklerin tutturulması için dökülen 4 metrekare çapında 30 santim kalınlığındaki taban betonlar birçok vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı.

Eski eserler dairesinin bu beton zeminlerin dökülmelerine karşı olumsuz görüş vermesine rağmen yine de oraya döküm yapılıp bayrak direklerinin dikilmesi birçok mağusalı tarafından esefle karşılandı.

Haber ajansımıza gelen bilgiler doğrultusunda bu beton zeminlerin dökümünün yapılmasına Eski Eserler Dairesi’nin izin vermemiş olması. Ancak yine de bayrak direklerinin dikilip üzerlerine bayrakların çekilmesi ise bir kısım vatandaşın da olumlu tepkisini aldı.

Kaynak : (MHA)