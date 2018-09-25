Gazimağusa Belediye Başkanı Arter, Gazimağusa Kaymakamı Serpal ile görüştü

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, GMB Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal’ın belediyeyi ziyaretinin kendisini mutlu ettiğini, Gazimağusa Bölgesinde kaymakamlık ile Gazimağusa Belediyesi’nin müşterek yapacağı çalışmaları konuştuklarını ifade etti.



Konuşmaların havada kalmasının ve adım atılmamasının her zaman sitem ettiği bir konu olduğunu ifade eden Arter, “Sayın kaymakam ile bu konuda hem fikir olduk. Mevcut bütün sorunlar için önümüzdeki günlerde ne kadar yol kat edeceğimiz çok önemlidir. Bizim ziyaretimizin hemen ardından sizin yaptığınız ziyaret kaybedecek zamanımızın olmadığını göstermesi açısından anlamlıdır” dedi.



Gazimağusa Kaymakalığı’nın görev alanının Gazimağusa Belediyesi sınırlarının dışını da kapsadığı için sorumluluğunun fazla olduğunu ifade ededen Arter, büyük belediye olarak belediye sınırları dışında gerekmesi halinde kaymakamlığa yardım etmeye hazır olduğunu da belirtti.