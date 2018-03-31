Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114930
ALTIN
168.539
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5352
EURO
4.8717
Sigara kullananlar bu habere dikkat!
Sigara kullananlar dikkat!
Bu haber ebeveynleri şaşkına çevirecek!
Sıra dışı araştırma: Nene ve...
Dizi izlemek için personel arıyorlar!
Tek işleri dizi izlemek!
Boyun, koltuk altı, üst gövde ve göz çevresinde et beni varsa...
Boyun, koltuk altı,ve göz çevresinde...
'Çok yakışıklısın' cezası kestiler!
'Çok yakışıklısın' cezası kestiler!

Gazimağusa Belediyesi Ali Mahir Parkı’nı yeniden hizmete açtı

Gazimağusa Belediyesi’nin yeniden düzenlediği Sosyal Konutlar bölgesindeki Ali Mahir Parkı hizmete açıldı.

31 Mart 2018 Cumartesi 20:36
Gazimağusa Belediyesi Ali Mahir Parkı’nı yeniden hizmete açtı

Gazimağusa Belediyesi’nin yeniden düzenlediği Sosyal Konutlar bölgesindeki Ali Mahir Parkı hizmete açıldı.

Belediye yaptığı açıklamada, her mahalleye, hem halkın vakit geçireceği hem de çocukların oyun oynayacağı şekilde yaşam alanları yaratma hedefiyle hareket edip Ali Mahir Parkı’nı hem yeşil dokusu hem  altyapı olarak tamamen yenilediğin, modern bir yaşam alanına dönüştürdüğünü belirtti.

Açıklamaya göre, öğrencilerin geçiş noktası olan parkın içindeki yollar yenilendi, artırıldı ve yayalarla bisikletlilerin kullanabileceği şekle getirildi. Yeni çocuk oyun alanları, kauçuk zemin kaplama, aydınlatma ve sulama ekipmanları, çevre korkulukları, çim ve çiçek ekimi gibi işlerin yapıldığı parka prefabrik büfe ve tuvalet de yerleştirildi.

Açılış töreninde, Belediye Başkanı İsmail Arter çocuklara hikâye kitabı ve oyuncak da dağıttı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, yıllarca önünden geçtikleri park için “çok güzel bir yerdir” denildiğini ancak bir şey yapılmadığı ifade ederek, atıl durumda olan parkı Mağusa’ya yakışan bir park haline getirdiklerini söyledi.  

Belediye meclis üyeleriyle birlikte oy birliğiyle aldıkları kararla parkı hayata geçirdiklerini ifade eden Arter, “bugün bu güzellik ortaya çıktı. Şimdi bu güzelliğe şahitlik ediyoruz. Bundan sonra da parkın aynı kalitede ve seviyede tutulacağını söylemek isterim” dedi. 

Gazimağusa’daki diğer bölgelere de park yapımına başladıklarını ve olmayan bölgelere de park yapacaklarını kaydeden Arter, park ve yeşil alanların şehrin kalitesini yükselten çalışmalar olduğunu söyledi. 

“Bugüne kadar ne söylediysek, meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber hepsini yaptık ve yapmaya devam ediyoruz” diyen Başkan Arter, “söz namustur diyerek yolumuza devam ettik. Bu güzel parkın hayata geçmesinde belediye çalışanlarımıza, meclis üyelerine, emeği geçen bayındırlık ve park bahçe çalışanlarımıza sizlerin adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.  



Meclis üyelerinin isim konusundaki tavsiyesi üzerine parkın isminin Sakarya Mahallesi’nde sakin eski belediye çalışanı Ali Mahir olmasına karar verdiklerini de aktaran Arter, diğer projelere de değindi ve önümüzdeki günlerde modern kreş binasının hizmete açılacağını, tarihi eserler bakımından en zengin kent olan Gazimağusa’ya artı değer katacak olan Hendek projesinin önümüzdeki günlerde gecikmeli de olsa açılışını yapacaklarını ifade etti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Magusalı 2018-03-31 21:15:43

Burayı Adaoğlu yaptı. Bu üçüncü açılışı. Ana yol üzerinde çocuk parkı olmaz.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ertaç Eser 2018-04-01 01:55:34

E seçimler yakın birşeyler yapmak lazım.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hüseyin Becer 2018-03-31 21:22:47

Bu parkı Adaoğlu yapmıştı. Atık selvi dallarından birşeyler yapılmıştı. Harcanan para da az buz değildi. Benim mahalledeki pislik ve barakaları kaldırmıyorsun. Ben bu yapılanlara kanmıyorum.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandaş 2018-04-01 08:33:05

Teşekkür ederiz de Mağusa'nın göstermelik projelerden öte daha ciddi projelere ihtiyacı vardır. Bir de eksoz gazlarının ortasına çocuk parkı pek olmuyor.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ahmet 2018-04-01 12:20:55

Nasıl bir insansiniz sırf muhalefet olmak için istediğiniz bir şey olmadıysa hemen yapılanı eleştiriyorsunuz 20 yılda yapılamayanı adam 4 yılda yaptı hala yaranamıyor bir tarafınızı borsanızda yine ismail arter kazanacak sizlerde biliyorsunuz başkanımıza saygilar

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Vatandaş 2018-04-01 13:32:25

Bu park yenilenmesini ve kaldırım düzenlemesini elçilik parasını vererek yapmıştır. Belediyenin bir kuruşu yoktur. Açılışı da seçim için yapıyor. Bizi kandırmasın. Park ise Adaoğlu döneminde yapıldı. Şimdi ikinci yenilenmesidir.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandaş 2018-04-01 13:39:30

Başkan Yeni Boğaziçi Belediyesi bölgesinde ikamet ediyor, magusa şehrinden de belediye başkan adayıdır. Bu nasıl çelişki.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kıbrıslı Hüsnü 2018-04-01 13:46:13

Sn. Arter Boğaziçi bölgesinde Saklıkentte ikamet ediyor. Oradaki kaçaklar için Magusa kaymakamına yazı yazıp devreye koyuyor. Ancak kendi bölgesindekiler için kılını kıbırttatmıyor. Oy kaybından korkuyor.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
“Anastasiadis ucu kapalı görüşme sürecini kabul mu etti?”
“Anastasiadis ucu kapalı görüşme sürecini kabul mu etti?”
DP Lefkoşa İlçe Kadın Örgütü Balıkesir’de çay partisi yaptı
DP Lefkoşa İlçe Kadın Örgütü Balıkesir’de çay partisi yaptı
Temizlik çalışması Haspolat'la başladı
Temizlik çalışması Haspolat'la başladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim