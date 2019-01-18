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Gazimağusa Belediyesi denetimlere devam ediyor

18 Ocak 2019 Cuma 17:24
Gazimağusa Belediyesi denetimlere devam ediyor

Gazimağusa Belediyesi kent genelindeki sürdürdüğü denetimlerini gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin izinleri ve işyerlerinin hijyen koşullarını denetledi.

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Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri,  iş yerlerinin çalışma izinleri, çalışanların sağlık karneleri ve hijyen koşullarının uygunluğunu denetledi. Yapılan denetimlerde bir iş yeri çalıştırma izni olmadığı, çalışanlarının sağlık karneleri yenilenmediği ve hijyen koşullarında sıkıntı olması nedeniyle mühürlendi.


Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, iş yerlerinin çalıştırma izinlerinin ve çalışanların sağlık karnelerinin düzenli olarak yenilenmesi gerektiğini belirterek, belediye ekiplerinin denetimlerinin hız kesmeden devam edeceğini söyledi.  

Hijyen başta olmak üzere her şeyin insan sağlığına uygun olması gerektiğinin ifade eden Arter, “gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerinde genel hijyen koşullarına uyulması konusunda hassasiyet gösteriyoruz” diyerek, gıda üretimi yapan iş yerlerinde denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa Belediyesi
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