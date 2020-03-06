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Gazimağusa Belediyesi ekipleri Hastanede

Gazimağusa Belediyesi Bayındırlık Birimi Elektrik ekipleri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nin yangından sonra boyama ekibinin ardından Elektrik ekibi ile de tüm desteğini vermeye devam ediyor.

06 Mart 2020 Cuma 11:34
844 Okunma
Gazimağusa Belediyesi ekipleri Hastanede

Gazimağusa Belediyesi Bayındırlık Birimi Elektrik ekipleri, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nin yangından sonra boyama ekibinin ardından Elektrik ekibi ile de tüm desteğini vermeye devam ediyor.


Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in talimatı ile bir haftadan bu yana  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi için Gazimağusa Belediyesi Bayındırlık bölümü çalışmalarını sürdürüyor.

Son Güncelleme: 06.03.2020 13:23
Anahtar Kelimeler:
Dr. Burhan Nalbantoğlu HastanesiHastane YangınLEFKOŞAGazimağusa Belediyesi
Yorumlar
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Hüseyin Becer 2020-03-06 12:59:29

Çok güzel bir hareket.

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x1 2020-03-06 14:23:09

talimat verdi, yandaş medya haber yaptı

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lafazanlar 2020-03-06 14:52:21

magusayı bok götürür !!bunlar hep şovvvv

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