Gazimağusa Belediyesi ekipleri Hastanede

Gazimağusa Belediyesi Bayındırlık Birimi Elektrik ekipleri, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nin yangından sonra boyama ekibinin ardından Elektrik ekibi ile de tüm desteğini vermeye devam ediyor.
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in talimatı ile bir haftadan bu yana Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi için Gazimağusa Belediyesi Bayındırlık bölümü çalışmalarını sürdürüyor.
Son Güncelleme: 06.03.2020 13:23
Çok güzel bir hareket.
talimat verdi, yandaş medya haber yaptı
magusayı bok götürür !!bunlar hep şovvvv