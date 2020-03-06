Gazimağusa Belediyesi ekipleri Hastanede

Gazimağusa Belediyesi Bayındırlık Birimi Elektrik ekipleri, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nin yangından sonra boyama ekibinin ardından Elektrik ekibi ile de tüm desteğini vermeye devam ediyor.



Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in talimatı ile bir haftadan bu yana Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi için Gazimağusa Belediyesi Bayındırlık bölümü çalışmalarını sürdürüyor.