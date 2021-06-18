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Gazimağusa Belediyesi İle Mağusa Türk Genel İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Türk Genel İş Sendikası arasında 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi bugün belediyede düzenlenen törenle imzalandı.

18 Haziran 2021 Cuma 10:53
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Gazimağusa Belediyesi İle Mağusa Türk Genel İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Toplu İş Sözleşmesi’ne Gazimağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter ile Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen imza koyarken, yönetim kurulu üyeleri de törende hazır bulundu.

Yeni imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’ne göre aile yardımı, 1 Mayıs, sağlık, evlenme ve doğum yardımları gibi yan haklara artış yapıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, pandemi sürecinin tüm kurum, kuruluş ve devleti hem sağlık hem ekonomik açıdan etkilendiğini, Mart 2020’den itibaren hem artan hem çeşitlenen görevleri belediye olarak layıkıyla yaptıklarını söyleyerek, bu nedenle tüm çalışanlara ve sendika yönetimine teşekkür etti.

Arter, her türlü sıkıntıya rağmen çalışanın alın terinin karşılığını alması gerektiğini ifade ederek, Toplu İş Sözleşmesi’nde hakların geliştirildiğini ve bazı artışlar yapıldığını belirtti.

Bu konuyu ‘alın terinin karşılığı olması gerekir’ düşüncesiyle tartıştırmadığını kaydeden Arter, sendikaya da aşırı talebi olmadığı için teşekkür etti. Başkan Arter, “Sendika ve çalışanlarımız memnun, biz de memnun bir şekilde bu imzayı bugün koyuyoruz.” diyerek, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi.

Son Güncelleme: 18.06.2021 16:25
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