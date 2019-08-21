Gazimağusa Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi imzalandı...

Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Türk Genel İş Sendikası arasında 2019 ile 2020 yıllarını kapsayan Toplu iş Sözleşmesi bugün imzalandı. Toplu iş Sözleşmesi’ne Gazimağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter ile Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Halil Karagil imza koyarken, yönetim kurulu üyeleri de törende hazır bulundu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Mağusa Türk Genel İş Sendikası ile son günlerde yoğun temasları olduğunu, amaçlarının sorunları çözmek olduğunu ifade ederek, 2018 yılı sonunda sona eren toplu iş sözleşmesiyle ilgili görüşme sürecinde yeni toplu iş sözleşmesinin 1 yıl uzatılmasına karar verdiklerini, ardından ise sendika yönetim kurulunun ek bir talepte bulunmadığı için mevcut toplu iş sözleşmesinin değiştirilmeden 2 yıl süreyle uzatılmasında hem fikir olduklarını aktardı. Başkan Arter, imzaladıkları toplu iş sözleşmesini 2019-2020 yılını kapsayacak şekilde düzenlediklerini söyleyerek, daha önce imzaladıkları ve uygulanmaya devam edecek olan toplu iş sözleşmesinin hakları koruyan bir toplu iş sözleşmesi olduğunu, hayat pahalılığı ve devletin verdiği artışların otomatik olarak maaşlara yansıdığı söyledi. Ek talepleri olmayan ve hassasiyet gösteren sendika yönetimine teşekkür eden Başkan İsmail Arter, zaman içerinde tekrar bir sıkıntı ortaya çıkar ise sorunları görüşebileceklerini belirtti. Toplu iş sözleşmesinin hazırlanmasında emeği geçen hem belediye personeline hem de sendika yönetimine de teşekkür eden Başkan Arter, yeni toplu iş sözleşmesinin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Halil Karagil ise Başkan İsmail Arter’e gösterdiği incelik için teşekkür ederek konuşmasına başlayarak, aylardır süren toplu iş sözleşmesi çalışmalarında pek çok kez görüşerek toplu iş sözleşmesine son şeklini verdiklerini, Belediye Başkanına ve bütün Meclis Üyelerine 2019 yılı toplu iş sözleşmesindeki hakların iyileştirilmesi taleplerinden çalışanların da görüşleri doğrultusunda feragat ettiklerini bildirdiklerini söyledi. Karagil, sendika yönetim kurulu olarak Belediyenin mali tablosuna bir nebze katkı koyabilmek için eski toplu iş sözleşmesinin devamından yana bir karar aldıklarını, 2017-2018 yıllarını ilgilendiren eski toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını söyledi. Karagil, yönetim kurulu ve tüm belediye çalışanları adına toplu iş sözleşmesinin imzalanmasına katkı koyduğu için Başkan İsmail Arter’e teşekkür etti.



