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Gazimağusa Belediyesi protesto edildi

04 Aralık 2019 Çarşamba 12:21
Gazimağusa Belediyesi protesto edildi

Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütü Gazimağusa Belediyesi önünde basın açıklamasında bulundu.Örgüt adına basın açıklamasını okuyan Serap Kedi, son 5 aydır kentte yakılan çöplerden ötürü vatandaşların zehir soluduğunu söyledi .

Gazimağusalıların nefes alamaz hale geldiğini dile getiren Kedi, istisnai ve bir seferlikmis gibi yansıtılan bu durumun sistematik bir şekilde devam ettirildiğini ifade etti.

Aynı süreçte belediye çalışanları tarafından bir sokak köpeğine işkence yapılarak yakalamaya çalışıldığını ileri süren Kedi, köpekte ciddi yaralanma olduğunu iddia etti.

Serap, ” kamu sağlığını düşünüyorsunuz bize kasıtlı olarak çöp yangınlarıyla sömürülen dumana engel olun. Zehir solumak istemiyoruz” şeklinde konuşarak, hayvanlara da işkence edildiği taktirde belediye olduğunuzu hatırlayacağız dedi.

(BRT)

Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa Belediyesi
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vatandaş 2019-12-04 12:40:21

çöp konusu çok sıkıntı yaratacak seviyede çevre sorunudur. ilgili güvenlik görevini yapamıyorsa bunun üzerine gidilmelidir. saat 11 millet yattı hade iş başına yaklaşımı son derecebasit zihinlerin ürünleridir. çok yazık

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