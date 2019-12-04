Gazimağusa Belediyesi protesto edildi

Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütü Gazimağusa Belediyesi önünde basın açıklamasında bulundu.Örgüt adına basın açıklamasını okuyan Serap Kedi, son 5 aydır kentte yakılan çöplerden ötürü vatandaşların zehir soluduğunu söyledi .

Gazimağusalıların nefes alamaz hale geldiğini dile getiren Kedi, istisnai ve bir seferlikmis gibi yansıtılan bu durumun sistematik bir şekilde devam ettirildiğini ifade etti.

Aynı süreçte belediye çalışanları tarafından bir sokak köpeğine işkence yapılarak yakalamaya çalışıldığını ileri süren Kedi, köpekte ciddi yaralanma olduğunu iddia etti.

Serap, ” kamu sağlığını düşünüyorsunuz bize kasıtlı olarak çöp yangınlarıyla sömürülen dumana engel olun. Zehir solumak istemiyoruz” şeklinde konuşarak, hayvanlara da işkence edildiği taktirde belediye olduğunuzu hatırlayacağız dedi.

(BRT)