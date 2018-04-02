Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulubü'nden anlamlı etkinlik

Kulüp eğitmenleri Lefkoşa’da hizmet veren Algım Özel Eğitim öğrencilerini misafir ederek, öğrencilerin tenis oynamaları ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlandı.

Etkinliğe katılan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Belediyesi’ne bağlı tenis kulübünün sosyal sorumluluk projeleri kapsamında belirli aralıklarla özel eğitim öğrencilerini misafir ederek, keyifli bir gün geçirmeleri sağlandığına işaret etti.

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulubü Başkanı Cahit Kasapoğlu ve As Başkan Sercan Erozan da, etkinliği gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür etkinliklerin rutin olarak yapılacağına işaret ettiler.