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Gazimağusa Belediyesinde görev devir teslim töreni yapıldı

Gazimağusa Belediyesinde başkanlık görevinin devir teslim töreni bugün saat 10.00’da belediye binasında gerçekleştirildi.

29 Aralık 2022 Perşembe 15:12
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Gazimağusa Belediyesinde görev devir teslim töreni yapıldı



Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 8,5 yıl başkanlık görevinde bulunan İsmail Arter, CTP adayı olarak seçimi kazanan ve mazbatasını alan Süleyman Uluçay’a başkanlık görevini devretti.

Meclis üyelerinin de yer aldığı devir teslim töreni Başkanlık makamında gerçekleşirken, başkanlık görevini devreden İsmail Arter ile görevi devralan Süleyman Uluçay birbirlerine karşılıklı çiçek takdiminde bulundu.

İsmail Arter’in belediyenin kapısında karşıladığı yeni başkan Süleyman Uluçay burada yaptığı konuşmada, “İnşallah bundan sonra da Mağusamızın ve belediyemizin sorunları hakkında çözümler ararken mutlaka onun da görüşlerini alacağız.” diyerek, Gazimağusa halkı adına İsmail Arter’e teşekkür etti.

İsmail Arter ise, demokrasilerde her 4 yılda bir görevin ya yenilendiğini ya da bayrak yarışı gibi devredildiğini, 2014’ten 2022’ye kadar 8.5 yıl personel ile Gazimağusa halkına hizmet vermek için çalıştıklarını söyledi.

Özellikle pandemi döneminde Gazimağusa'nın kahrını belediye çalışanlarının çektiğini, tarihin bunu böyle yazacağını ifade ederek, tüm personele teşekkür etti. Çalışanların bundan sonra da yeni başkan Süleyman Uluçay ile de aynı motivasyonla çalışacağından emin olduğunu ifade eden Arter, “Süleyman Bey’e yeni görevinde sizlerle beraber başarılar dilerim, Mağusamıza ülkemize hayırlı uğurlu olsun Allah yolunuzu açık etsin.” dedi.

Başkanlık makamında ilk konuşmayı yapan başkan Süleyman Uluçay, aday olduğunu açıkladığı 1,5 yıl öncesinden başlayarak İsmail Arter’in hem misafirperver hem kibar davrandığını ve kendilerine yardımcı olduğunu, İsmail Arter’in belediyedeki belgeleri incelemeleri konusunda açık davrandığını ifade ederek, “Ben şahsım adına da her zaman misafirperver ve yardımseverliğinizden dolayı çok teşekkür ederim. Mağusa halkı zaten sizi biliyor, tanıyor benim anlatmama gerek yok, eminim insanımız da sizleri minnetle anacaktır.” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa BelediyesiDevir Teslimİsmail ArterSüleyman Uluçay
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