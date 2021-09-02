Gazimağusa Belediyesi'nde süresiz grev

Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası Yönetim Kurulu, belediye yönetimine yapılan tüm uyarılara karşın bir sonuca varılamadığını ifade ederek bugünden süresiz grev başlattı.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Yönetim Kurulu’nun duyurusu şöyle:

“Değerli Mağusa Genel İş Sendikası üyeleri ve çalışanları bugün (dün) yapmış olduğumuz yönetim kurulu toplantısından 02/09/2021 tarihinden (bugün) itibaren süresiz grev kararı alınmıştır bilginize “Gün birlik günüdür” tüm arkadaşlarımın katılmasını rica ederim."