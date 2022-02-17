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Gazimağusa Belediyesi’nde uyarı grevi

Gazimağusa Belediyesi’nde çalışanlar haklarını alamıyor.

17 Şubat 2022 Perşembe 11:56
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Gazimağusa Belediyesi’nde uyarı grevi
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Belediyede örgütlü  Mağusa Türk Genel İş Sendikası, yaşanan sıkıntılar nedeniyle belediyede uyarı grevi gerçekleştiriyor.

Sendika Başkanı Doğan Özüşen yaptığı açıklamada grev gerekçelerini anlattı.

Özüşen, maaşların gününde ödenmesi, ödenmeyen ek mesailerin, Gamabel personelinin ve 15’liklerin maaşlarının ödenmemesi gerekçesiyle bir kez daha uyarı grevi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Personelin hakkını, emeğinin karşılığını gününde alması gerektiğinin altını çizen Özüşen, belediyenin ekonomik sıkıntıların önüne geçilmesi adına ek tedbirler alması gerektiğini de kaydetti .

Gazimağusa Belediyesi’ndeki uyarı grevi 08.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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