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Gazimağusa Belediyesi’nin İsmet İnönü bulvarı 2. Etap düzenleme projesi’nin ihale sözleşmesi imzalandı

Gazimağusa Belediyesi’nin İsmet İnönü Bulvarı 2. Etap Düzenleme Projesi’nin ihale sözleşmesi bugün Gazimağusa Belediyesi’nde düzenlenen törenle imzalandı. İhale sözleşmesine Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile Sercem Asfalt LTD Direktörü Cemal Bulutoğluları imza koydu. Proje, Birleşmiş Milletler Kampı ile Sulu Çember arasındaki 1100 metrelik güzergahın altyapısıyla birlikte yenilenerek asfaltlanmasını kapsıyor.

09 Haziran 2021 Çarşamba 13:54
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Gazimağusa Belediyesi’nin İsmet İnönü bulvarı 2. Etap düzenleme projesi’nin ihale sözleşmesi imzalandı

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, uzun bir zamandan beridir gündemlerinde olan İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi 2. Etabı için çıktıkları ihalenin sona erdiğini, ihalenin yüklenici firması Sercem Asfalt LTD olarak belirlendiğini söyledi. Arter, Gazimağusa Belediyesi ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin ortak finansmanıyla gerçekleştirilecek Projenin toplam maliyetinin 5 milyon 795 bin 665.90 TL+ KDV olduğunu söyledi.

Başkan İsmail Arter, daha önce İsmet İnönü Bulvarı’nın yarısına yakınının yapıldığını, 2 etapta ise Birleşmiş Milletler Kampı’ndan başlayıp Sulu çembere kadar olan kısım yapılacağını ifade ederek, ekonomik kriz ve pandemiden dolayı gecikme yaşandığını, her türlü sıkıntıya rağmen projelerin hayat bulması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. 12 aylık sürede tamamlanacak projenin 1100 metre uzunluğunda olduğunu, bunun da 4 etaba ayrıldığını ifade ederek, 15 Haziran’da başlayacak 1. Etabın Cofeemania’dan Yemen Kahvesine kadar, 2. Etabın Yemen Kahvesi’nden Gülseren Kavşağına kadar, 3. Etabın Gülseren Kavşağı’ndan Cortado Kahvesi’ne kadar, ve son etabın da Cortado Kahvesi ile Akol arasına kadar olduğunu aktardı. Projenin 4 etaba ayrılmasının sebebinin işyerlerinin fazla olumsuz etkilenmemesi olduğunu ifade eden Başkan Arter, işyerleri ile istişare içinde projenin ilerleyeceğini söyledi. Salamis Yoluyla ilgili çok eleştiri aldıklarını hem pandemi hem ekonomik sıkıntılardan dolayı gecikme olduğunu ancak herşeye rağmen projelerin hayat bulacağını söyledi. İhaleyi kazanan yüklenici firma Sercem Asfalt LTD Direktörü Cemal Bulutoğluları’na Projenin tamamlanması için başarılar dileyen Başkan Arter projenin hayırlı olmasını diledi. Başkan İsmail Arter, ayrıca projede emek sarfeden Belediye personeline de teşekkür etti.

Sercem Asfalt Ltd. Direktörü Cemal Bulutoğluları ise, bu kötü günlerde çalışanlarına ekmek verecek olan projeyi ihaleye çıkan Gazimağusa Belediyesi’ne teşekkür ederek, Kıbrıs’ta yapılması gereken işlerin Türkiye’de ihale edilmesinin kendilerine ayrı bir darbe vurduğunu, ülkedeki projelerin ise kendilerini sevindirdiğinin söyledi. İsmet İnönü Bulvarı 2. Etap Düzenleme Projesi’nin önemli bir proje olduğunu, şirket olarak uzun yıllardır çok projeler yaptıklarını, Projesi’ni de belediyenin mimar mühendisleriyle birlikte şartnameye göre belirlenen sürede, sağlıklı bir şekilde yapacaklarını söyledi. İşyeri sahiplerinin her zaman dükkan önlerinin açık kalmasını, kazılmamasını istediklerini ifade eden Bulutoğluları, işyerlerinin açık kalacak şekilde çalışacaklarını belirterek, işyeri sahiplerinin kendilerine biraz zaman vermelerini istedi.

Son Güncelleme: 09.06.2021 16:51
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