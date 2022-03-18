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Gazimağusa bölgesinde 4 saatlik kesinti yapılacak

Kıb-Tek, Gazimağusa'ya bağlı bazı bölgelerde bugün 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

18 Mart 2022 Cuma 09:15
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Gazimağusa bölgesinde 4 saatlik kesinti yapılacak
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Bugün Gazimağusa'ya bağlı bölgelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan (Kıb-Tek) yapılan yazılı açıklamaya göre, Akova köyü, Yıldırım köyü, Akova Ağıllar, Cemer Su, Boğaziçi ve Sınırüstü bölgelerinde 4 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kesinti 09.00- 13.00 saatleri arasında yapılacak.

Elektrik kesintisinin gerilim orta elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacağı bildirildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceği belirtilerek, vatandaşa, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerektiği uyarısı yapıldı.

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