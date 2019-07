Gazimağusa'da 13 Temmuz Cumartesi Denizcilik Bayramı gerçekleştirilecek

KKTC Denizcilik Bayramı, 13 Temmuz Cumartesi günü Gazimağusa Limanı’nda gerçekleştiriliyor.

Etkinlik, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde, Gazimağusa Belediyesi ev sahipliğinde Kıbrıs Türk Denizcilik Şti, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Girne Üniversitesi (GÜ) ve Mağusa Denizciler Birliği katılımlarıyla Cumartesi saat 18.00’de Gazimağusa Limanı’nda yer alacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda bugün düzenlenen basın toplantısıyla, etkinlik hakkında bilgi verildi.

Basın toplantısına Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Kıbrıs Türk Denizcilik Şti Müdürü Cemalletin Şevli ve Gazimağusa Belediyesi Başkan Danışmanı Mücahit Kaya katıldı.

BAĞZIBAĞLI

Basın toplantısında ilk sözü alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, bakanlık olarak denizi sevdirmek, denizcilik alanında gelişmeler sağlamak amacıyla, bir takım çalışmalar yaptıklarına dikkat çekerek, amaçlarının bu konuda toplumda farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Bağzıbağlı, Gazimağusa’da Cumartesi günü düzenlenecek etkinliğin, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde, Gazimağusa Belediyesi ev sahipliğinde Kıbrıs Türk Denizcilik Şti, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Girne Üniversitesi (GÜ) ve Mağusa Denizciler Birliği katılımlarıyla gerçekleştirileceğini kaydetti.

EĞİTİM VE SINAV

Etkinlik öncesinde Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 14.00’de TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı heyeti tarafından Amatör Denizcilik Eğitimi ve Sınavı gerçekleştirileceğini belirten Bağzıbağlı, 17.30-18.00 saatleri arasında ise Gazimağusa Limanı’nda eğitim katılımcılarına pratik eğitim verileceğini aktardı.

Gazimağusa Limanı’nda saat 18.00’de başlayacak etkinlikte ise; gösteriler, yarışmalar ve deniz temizliği yapılacağını belirten Bağzıbağlı, Kıbrıs Türk Denizcilik Şti’ye ait M/F Bozcaada gemisi ile gezintiye çıkılarak, balık ekmek ikramı yapılacağını kaydetti.

Bakanlık olarak amatör denizci yetiştirmek konusundaki çalışmaları arttırarak, farkındalık yaratmak amacında olduklarına işaret eden Bağzıbağlı, eğitimden sonra yapılacak sınavın içeriğinin çok zor olmadığını, sınav sonrası verilecek belge ile 24 metreye kadar her türlü deniz aracı ile, özel tekne kullanımına yetkili olunacağını anlattı.

Bakanlığın, ülkede denizciliğin daha da iyileştirilmesi için çeşitli adımlar atma amacında olduğunu ifade eden Bağzıbağlı, Amatör Denizci Eğitimi ve sınavları başvuru ve kayıt işlemleri için katılımcıların Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı web sayfasında yer alan formu doldurarak [email protected] adresine gönderebileceklerini söyledi.

Bağzıbağlı, şahsi başvuruların ise; Lefkoşa’da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Girne’deki Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti. ve Gazimağusada İTÜ Kuzey Kıbrıs tarafından kabul edileceğini, son başvurunun ise yarın saat 17.00’ye kadar yapılabileceğini sözlerine ekledi.

ŞEVLİ

Kıbrıs Türk Denizcilik Şti Müdürü Cemalletin Şevli de konuşmasında, Cumartesi günü yapılacak Denizcilik Bayramı’nın önemine işaret etti.

“Mavi Vatan” olarak adlandırdıkları denizin her açıdan korunmasının önemine dikkat çeken Şevli, Denizcilik Bayramı’nın aslında kanunla düzenlenmiş bir bayram olduğunu kaydetti.

KKTC’de bu yıl ilk defa gerçekleştirilecek bayramda; yelkenli tekne gösterisi, halat çekme yarışması, deniz dibi temizliği gibi etkinliklerin yer alacağını ifade eden Şevli, etkinlikte ayrıca “kadınlar halat çekme yarışması” yapılacağını da söyledi.

Gelenekselleştirilmesi planlanan etkinliğin, gelecek yıl daha büyük ve özel olabilmesi için çalışacaklarını ifade eden Şevli, Amatör Denizcilik Eğitimi sonrasında yapılacak sınavda alınacak belge ile 24 metreye kadar tüm özel teknelerin ticari olmamak kaydıyla, sadece KKTC’de değil, tüm dünyada kullanılabileceğini anlattı.

Son başvuru tarihine (yarın) bakılıp “belgeler yetişmedi” diye eğitime katılmamazlık yapılmamasını isteyen Şevli, eğitime katılanların belgelerini tamamladıktan sonra sertifikalarını alabileceğini kaydetti.

KAYA

Gazimağusa Belediyesi Başkan Danışmanı Mücahit Kaya da, böyle bir organizasyona ev sahipli yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, Gazimağusa’nın bir deniz kenti olmasının önemine işaret etti.

Denizcilik Bayramı’nın Gazimağusa için çok şey ifade ettiğini söyleyen Kaya, belediyenin etkinliğe, lojistik anlamda elinden gelen tüm katkıyı koyacağını vurguladı.

Kaya, tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.