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Gazimağusa'da 23 sivil toplum örgütü eylem birliği yaptı

Gazimağusa bölgesindeki 23 sivil toplum örgütü güç ve eylem birliği yaparak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi.

22 Kasım 2021 Pazartesi 19:40
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Gazimağusa'da 23 sivil toplum örgütü eylem birliği yaptı
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 Düzenlenen etkinlikler, oluşturulan Organizasyon  Komitesi tarafından Namık Kemal Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasıyla duyuruldu.

Komite adına  programı açıklayan Mağusa Kadın Merkezi Derneği  (MAKAMER) Başkanı Sıdıka Özdoğan dünyada ve ülkede  61 yıldan beridir  kadına karşı mücadelede çok az yol kat edildiğini ifade etti.


“Dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan Covid 19 pandemisi nedeni ile evlere kapandığımız sürede kadına yönelik her türlü şiddet ve ayırımcılığın arttığını görmekteyiz.” diyen Özdoğan, pandeminin sebep olduğu ekonomik krizden etkilenen, yoksullaştırılan zarar görenin  yine en çok kadınlar olduğunu kaydetti.

Özdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin ve evlerimizin her anlamda yangın yerine döndüğü bu dönemde 23 örgüt "kadına yönelik şiddetle mücadelemizi daha da yükseltip güç ve eylem birliği yapıyoruz. Ataerkil düzenden beslenen erkek egemen tüm siyasilere, hükümet edenlere ,etmeye aday olanlara hatırlatırız : Şiddet gören, her an öldürülme korkusu ile yaşayan kadınların güvenle sığınıp rehabilite olacağı "kadın sığınma evlerini "açmak devletin görevidir. "Beş bölgeye beş kadın sığınma evi" talebimizi ısrarla yineliyoruz...

Ataerkil düzenden beslenen erkek egemen yönetimler bilmelidir ki ; kadına yönelik her türlü şiddet ve ayırımcılık sona erene kadar mücadelemiz güçlenerek devam edecektir...”

Güç ve Eylem Birliği Yapan Örgütler:

MAKAMER- Mağusa Kadın Merkezi Derneği,
YEKAD- Yenibioğaziçi Kadınlar Derneği, 
Akova Kadınlar Derneği, 
CTP Mağusa Kadın Örgütü,
Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü, 
Mağusa Kültür Derneği, 
Alaniçi Kadınlar Derneği, 
Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği, 
Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği,
Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği,
Sol Hareket,
Mağusa Desdemona Lions Kulübü,
Mağusa Kale Lions Kulübü, 
Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği, 
Yıldırım Kadınlar Derneği,
Demokrat  Parti Mağusa Kadın Örgütü, 
UBP Mağusa Kadın Örgütü,
Mağusa Othello İnner Whell Kulübü, 
Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, 
Geçitkale Kadınlar Derneği,
Kız İzci Örgütü Derneği,
Kadın Eğitimi Kolektifi, 
Baraka Kültür Merkezi

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