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Gazimağusa'da araç kundaklanmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da 26 Eylül’de park halindeki bir aracın kundaklanmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 11:48
Gazimağusa'da araç kundaklanmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Polis basın bültenine göre, yürütülen soruşturmada, meseleyle ilgili olarak A.K. (E-43), H.K. (E-30) ve E.E. (E-24) tutuklandı.

Söz konusu olayda, Gazimağusa’da Karakaşlı Apt A-2’nin alt kısmında park halinde bulunan MH 111 plakalı araç, üzerine meçhul şahıs veya şahıslar tarafından yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakılmış, çıkan yangın sonucu  apartmanın zemin katı tavanı ile elektrik panosu yanarak, apartmanın dış duvarları  hasara uğramış, ayrıca apartmanın altında park halinde bulunan NV 330 plakalı salon araç da ısıdan kısmen zarar görmüştü.                                  

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ... İZİNSİZ İKAMET EDEN 4 KİŞİ VE İHRAÇ İÇİN ARANAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında dün gece 22.00-01.00 saatleri arasında, asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhane ve gece kulüpleri kontrol edildi.

Kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 26 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilirken, KKTC’de ikamet izinsiz bulunan 4 kişi ile  KKTC’den ihraç edilmesi için aranan 1 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde, kontrol edilen  700 araç sürücüsünden suç    işlediği tespit edilen 115’i çeşitli suçlardan  rapor edildi.

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Son Güncelleme: 05.10.2019 11:53
Anahtar Kelimeler:
AraçGazimağusa
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Hatice 2019-10-05 13:39:43

Aynı kundaklamayı Rifat cemal Düzdaban(kasap) yapmaya çalışır vasilyada bir düşmanina hertùrlù cirkefliğin icindedir zaten bu pezeveng kizindan garısındAn bol boynuzludur vasilyanin yüz garası cirkef pezevenk

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