Gazimağusa'da bıçakla yaralama

Gazimağusa’da aralarında çıkan tartışma sonucu ev arkadaşı Jordan Tchaleu Achiengui’yi tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile sol bileğinden yaralayan C.E.B. (E-24) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, dün saat 02.30 sıralarında meydana geldi.

Öte yandan dün akşam 23.30 sıralarında Girne’de bir eğlence yerinin park alanı içinde çıkan kavgada H.H.D. kesici bir cisimle alnından, M.G.K.R. ise sol dirseğinden yaralandı.

Alkollü içki tesiri altında kavgaya karışan D.C. (E-23), M.G.K.R (E-21), E.H.C.Ş (E-19), S.T., T.L.L. (K-18) ile H.H.D. (E-26) ve Ö.G. (E-26) tutuklandı.