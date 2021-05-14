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Gazimağusa'da bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi

14 Mayıs 2021 Cuma 15:28
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Gazimağusa'da bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Gazimağusa'da Palm Beach plajında, bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 13:30 sıralarında,   deniz içerisinde yüzmekte olan Suluman Khan (E-28), denizin dalgalı oluşundan dolayı boğulma tehlikesi geçirdi ve arkadaşları tarafından kurtarıldı.
Khan, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

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