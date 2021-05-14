Gazimağusa'da Palm Beach plajında, bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 13:30 sıralarında, deniz içerisinde yüzmekte olan Suluman Khan (E-28), denizin dalgalı oluşundan dolayı boğulma tehlikesi geçirdi ve arkadaşları tarafından kurtarıldı.
Khan, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Gazimağusa'da bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi
14 Mayıs 2021 Cuma 15:28
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Gazimağusa'da Palm Beach plajında, bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.