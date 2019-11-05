Gazimağusa'da elektrik kesintisi!

Gazimağusa ilçesinde bazı yerlerde yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, sabah 09:00 ile 14:00 saatleri arasında; Nergisli köyü, Su Motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları, Yiğitler Yolu, Türkmenköy, Akdoğan Atmaca Bölgesi, su motorları, ağıllar, Türkmenköy Cami Bölgesi, Beyarmudu, ağıllar bölgesi, su kuyuları ve bölgedeki askeri birlik, Kanizi Petrol Bölgesi ve Geçitkale Köy Cami’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre 09:00 - 15:30 saatleri arasında; Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon Köyü’nün elektriği olmayacak.

Akova, Yıldırım, Akova Ağıllar, Cemer Su , Boğaziçi, Sınırüstü, Alaniçi, Dörtyol, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan ve İnönü’ye ise 09:00-12:00 saatleri arası elektrik verilemeyecek.