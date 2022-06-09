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Gazimağusa'da ev soygunu!

Gazimağusa’da yaşanan hırsızlık olayında 38 yaşındaki şahıs tutuklandı.

09 Haziran 2022 Perşembe 13:26
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Gazimağusa'da ev soygunu!
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Polisten verilen bilgi şu şekilde:

19.01.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, bir bina içerisinde bulunan 2 adet derin dondurucu, 3 adet çelik tezgah, 1 adet buzdolabı ve jenaratör çalınmıştır.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen R.T.(E-38) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

GAZİMAĞUSA'DA HIRSIZLIK!

02.06.2022 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde, müşteri olarak bulunan bir şahıs tarafından düşürülen bankamatik kartının T.K.(E-20), A.K.(E-19) ve İ.K.(E-21) tarafından alınarak, bahse konu kart ile 236 TL tutarında alışveriş yapılmak suretiyle hırsızlık yapıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 09.06.2022 13:36
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