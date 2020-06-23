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Gazimağusa'da eylem

Esnaf örgütlerinden oluşan “Birleşik Eylem Komitesi”, Gazimağusa’da bu sabah Kale Önü Anıt Çember’de pankart açtı.

23 Haziran 2020 Salı 10:21
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Gazimağusa'da eylem

Esnaf örgütlerinden oluşan “Birleşik Eylem Komitesi”, Gazimağusa’da bu sabah Kale Önü Anıt Çember’de pankart açtı.

“Hükümet Yüzünü Bize Dön” sloganıyla yapılan eylemler , Girne ve Lefkoşa’nın ardından Gazimağusa’da da yapıldı.

Eylemde halka dağıtılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Salgının başlamasıyla alınan önlemler çerçevesinde işyerlerimiz kapatıldı. Çalışanlarımızla birlikte işsiz kaldık. Bu sürede yıllarca yapmış olduğumuz sosyal güvenlik yatırımlarının bir kısmından ödeme yapılmasını istedik. Gerekirse borçlanılmasını, olmazsa da elde avuçta ne varsa paylaşılmasını istedik.

İŞ KAYIPLARI YÜZDE 120’LERE DAYANDI, İŞSİZLİK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Ne dediysek olmadı. Aramızda gıda paketlerine ihtiyaç duyanlar, aç kalanlar oldu. Aradan üç ay geçti. İş kayıpları yüzde 120’lere dayandı, işsizlik çığ gibi büyüyor. Sur içleri, çarşılar, meslek sektör grupları dışlandı, yalnız bırakıldı.

Üreten, emek veren, vergi ödeyenler yok sayıldı. Onlarsız ülke olabilirmiş gibi adları hiçbir yerde geçmedi. Kira, elektrik, sosyal güvenlik yatırımları, emlak, seyrüsefer borçları, borç taksitleri biriktikçe birikiyor.

Üç aydır yapmadığımız görüşme, çalmadığımız kapı kalmadı. Yüzümüze bakan olmadı. Şimdi birleşik eylemlilik zamanı. Şimdi kararlılık zamanı. Yaşamak, nefes almak için ne kadar gerekiyorsa o kadar eylem, o kadar kararlılık. Hükümet yüzünü bize dön.”

Birleşik Eylem Komitesi’ni oluşturan birlikler şöyle:

“K.T. Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, K.T. Elektrik Müteahhitleri Birliği, Mobilya Sanayicileri Derneği, K.T. Kuaförler Birliği, K.T. Matbaacılar Birliği, K.T. Oto Tamirciler Birliği, K.T. Berberler Birliği, K.T. Mekanik Tesisatçılar Birliği, K.T. Çiçekçiler Birliği, K.T. Kaportacılar Birliği, Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği, İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği, Mağusa Suriçi Esnafı, Güzelyurt Çarşı Esnafı, Girne Çarşı Esnafı, Lefkoşa Surlariçi Esnaf Temsilcileri, Yurt İşletmecileri, Otobüs İşletmecileri ve İnşaat Ustaları.”

Son Güncelleme: 23.06.2020 10:35
Anahtar Kelimeler:
GazimağusaEylemBirleşik Eylem Komitesi
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