Gazimağusa'da feci kavga!

Gazimağusa’da bulunan Bahriyeli Sokak üzerinde bir grup tartışma sonrasında birbirlerini ciddi darp etti.

Polisin konuyla ilgili açıkşaması şu şekilde:

16.07.2022 tarihinde, saat 13:45 sıralarında, Gazimağusa’da bulunan Bahriyeli Sokak üzerinde, C.Z.(E-33) ve M.Z.(E-38), aralarında yaşanan tartışma sonucu Mehmetcan EVREN’in yüzüne ve karnına yumruk vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp ettikten sonra, C.Z. adı edileni iterek yere düşmesine ve sol ayak baş parmağının kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.