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Gazimağusa'da feci kaza! 1'i ağır 4 yaralı

17 Ekim 2021 Pazar 09:42
378 Okunma
Gazimağusa'da feci kaza! 1'i ağır 4 yaralı
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POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

17.10.2021 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Gazimağusa’da Sakarya Bölgesi’nde, Chukwuebuka NWOKEKE (E-31), yönetimindeki SS 430 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve çöp almak için durmakta olan Osman LEKESİZ (E-35) yönetimindeki ML 140 plakalı çöp kamyonunun arka kısmında çöp boşaltmak için durmakta olan Mustafa YILDIZ (E-48)’a ve ardından da duramayarak ML 140 plakalı çöp kamyonunun arka kısmına çarpmıştır.

Kazada yaralanan SS 430 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ngamba LETA (K-22), Sarah MBUYI (K-21) ve Jael NSIAKALA (K-20) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi acil servisinde müşahede altına alınırlarken kazada ağır yaralanan Mustafa YILDIZ ise sol ayağında kırık ve beyin kanaması teşhisi ile Gazimağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Kaza sonrası olay yerinden kaçan SS 430 plakalı araç sürücüsü aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 17.10.2021 09:56
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