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Gazimağusa'da feci kaza: 1 yaralı!

Gazimağusa'da meydana gelen trafik kazasında yaya yaralandı...

25 Ocak 2022 Salı 11:08
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Gazimağusa'da feci kaza: 1 yaralı!
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Polisten verilen bilgi şu şekilde:

24.01.2022 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Gazimağusa’da Kaliland bölgesinde bulunan Gazi Apartmanı önünde, Zülfikar BELEN (E-43) yönetimindeki NP 637 plakalı araç ile sola dönmek için hareket edip Mustafa Kemal Bulvarı’na dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde yaya olarak karşıdan karşıya geçmekte olan Emine UCA(K-43)’nın sağ bacak kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan Emine UCA, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sağ ayak kaval kemiğinde parçalı kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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