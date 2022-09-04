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Gazimağusa'da feci kaza!

Gazimağusa'da bugün 02.50 sıralarında kaza meydana geldi.

04 Eylül 2022 Pazar 09:36
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Gazimağusa'da feci kaza!


Gazimağusa'da bugün 02.50 sıralarında kaza meydana geldi. Alkollü içki tesiri ile direksiyon hakimiyetini kaybeden 24 yaşındakş Barkın Sevinç park halinde bulunan arca çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü ve yolu olarak bulunan 32 yaşındaki Ege Hepgirginer yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 04.09.2022 tarihinde, saat 02:50 sıralarında, Gazimağusa’da Cahit Sıtkı Tarancı Sokak üzerinde, Barkın SEVİNÇ (E-24), 244 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki SC 721 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solunda bulunan Puzzle Travel isimli iş yeri önüne geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda park halinde bulunan RM 263 plakalı araca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Ege HEPGİRGİNER (K-32) kaldırılmış oldukları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam eder.

Anahtar Kelimeler:
GazimağusaKaza
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