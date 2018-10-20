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Gazimağusa'da huzur operasyonu

Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası dahilinde asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 13:30
Gazimağusa'da huzur operasyonu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 17.10.2018 tarihinde 15:00-19:00 saatleri arasında Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası dahilinde asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan kontrolde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 11 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 350 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 84 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

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Anahtar Kelimeler:
GazimağusaHuzur OperasyonuTrafikHaberGündemKıbrıs
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