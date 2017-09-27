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Gazimağusa'da huzur operasyonu

Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında dün akşam 19.00-23.00 saatleri arasında asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi.

27 Eylül 2017 Çarşamba 15:28
Gazimağusa'da huzur operasyonu

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kahvehane ve gece kulübünde yapılan kontrollerde olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde,, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu kontrol edilen  350  araçtan  suç işlediği tespit edilen  104 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Araçlardan birinde yapılan aramada, “tecavüzkar alet” olan ahşap sopa bulundu., araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

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