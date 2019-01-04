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Gazimağusa'da iki güneş paneli çalındı

Gazimağusa'da hırsızlık

04 Ocak 2019 Cuma 17:24
Gazimağusa'da iki güneş paneli çalındı

Gazimağusa’da Büyük Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren “Saf Triton” isimli iş yerinden yılbaşı tatili döneminde iki güneş paneli çalındı. 

Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.L. (E-58) tutuklandı. 

Diğer polisiye haberler;

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LOKMACI’DAN GİRERKEN TUTUKLANDI
Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan dün gece KKTC'ye giriş yapan P.S.’nin (E-30) üzerinde polis tarafından yapılan aramada ise yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri bulundu ve emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor. 
 

BOZDURMASI İÇİN VERİLEN 3 BİN 500 DOLARI ÇALAN KİŞİ ERCAN'DAN GİRERKEN YAKALANDI

Zeytinlik'te S.D.(E-45); Hüsam Chasib Sarhan Al-Hamadani tarafından bozdurulmak üzere kendisine emaneten verilen 3 bin 500 ABD Doları nakit parayı bozdurmayıp tasarrufuna geçirerek çalmaktan tutuklandı.
Polis basın bültenine göre, olay 15 Aralık’ta meydana geldi. S.D. ise dün Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edildi.

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GazimağusaHırsızlıkGüneş PaneliHaberGündemKıbrıs
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