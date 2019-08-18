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Gazimağusa'da kavga!

18 Ağustos 2019 Pazar 12:18
Gazimağusa'da kavga!

Gazimağusa’da bir eğlence mekanında çıkan kavgada bir kişinin burnu kırıldı. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Bugün sabaha karşı 01.00’de eğlence mekanı önünde meydana gelen olayda B.Y (E-24), kız arkadaşına küfür ettiği gerekçesi ile A.Y (E-32) ile aralarında çıkan tartışma neticesinde karşılıklı olarak birbirlerinin boğazını sıkıp itti ve kavga edip yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdi. İtişme sırasında A.Y’nin, burnuna aldığı yumruk darbesi nedeniyle burun kemiği kırıldı. A.Y., kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından kontrol altına alındı. B.Y. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
GazimağusaKavgaHaberGündemKıbrıs
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