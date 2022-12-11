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Gazimağusa'da korkutan kaza!

Gazimağusa'da sabah 03.40 sıralarında kaza meydana geldi. 

11 Aralık 2022 Pazar 09:12
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Gazimağusa'da korkutan kaza!



Dilara Akkan'a (K-23) ait SZ067plakalı aracın alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araca çaptı. Kazada yaralanan olmadı.Dilara AKKAN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 11.12.2022 tarihinde, saat 03:40 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Dilara AKKAN (K-23), 166 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, yönetimindeki SZ 067 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği esnada Cafemania önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidiş istikametine göre yolun solunda park halinde bulunan KF 201 plakalı araca çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan KF 201 plakalı araç ise belediyeye ait metal çöp konteynerine çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanma olmadı. SZ 067 plakalı araç sürücüsü Dilara AKKAN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 11.12.2022 10:15
Anahtar Kelimeler:
GazimağusaKazaAlkolPromilAraçTrafik
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